Ventimiglia: danneggiati i giardini de 'Il Corsaro Nero' alle 'Suore dell'Orto, denuncia del Sindaco ai Carabinieri

Vandalizzato il giardino del 'Corsaro Nero’, all'interno dell'ex convento delle 'Suore dell'Orto. Numerosi i danni: dalla rottura della statua della Madonna di Lourdes, che è stata gettata a terra e ridotta in frantumi, alla distruzione della chiusura della porta in ferro, del corrimano e della ringhiera di sicurezza in legno di circa venti metri.

Un episodio che ha fatto infuriare il sindaco Scullino, in quanto il Comune di Ventimiglia è proprietario dell'immobile, che ha subito sporto denuncia ai Carabinieri.

“La zona non è aperta al pubblico - dice Scullino - in quanto è delimitata da una recinzione in ferro alta circa due metri, nonché da un'altra realizzata in legno, ricostruite circa una settimana fa dall'Associazione Nazionale Alpini. In più il danno ammonta a circa 5.000 euro e non coperto da assicurazione. Qualora si dovessero individuare gli autori del danneggiamento chiedo che siano puniti a norma dì legge”