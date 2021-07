Sanremo: lieve incidente in via Volta e traffico paralizzato in tutta la città (Foto)

È bastato un lieve incidente in via Volta per mandare letteralmente in tilt il traffico nel centro di Sanremo.

La circolazione è stata interrotta per alcuni minuti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, circostanza che si è sommata a una serie di altri sfortunati eventi in città che hanno portato alla paralisi della circolazione.

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma solo danni materiali e lo sversamento a terra di un contenitore di vernice.

Nel frattempo, infatti, nella zona del porto un furgone è rimasto bloccato fermando di fatto la circolazione. Tanti, quindi, i disagi per chi si stava muovendo in auto o in scooter per le vie del centro.