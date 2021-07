Coronavirus: dati anche oggi stazionari nella nostra provincia e in regione, tasso di positività in lieve salita

Come ogni lunedì cala il numero dei tamponi e, rispetto a ieri scende anche il numero dei positivi. Il quadro rimane comunque legato a una continua discesa del fenomeno anche se con il tasso di positività in lieve aumento

Oggi sono 8 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 1.541 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 717 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 192,62 pari allo 0,51%. Nella nostra provincia un solo nuovo contagiato, mentre nessuno in quella di Savona, 5 a Genova e 2 a Spezia. Non si registrano morti oggi in Liguria.

Tamponi processati con test molecolare: 1.386.049 (+1.541)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 395.588 (+717)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.484 (+8)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.311 (+342)*

* Ieri si è verificato un problema informatico relativamente al caricamento del numero di soggetti guariti (riga totale guariti-pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi che è inserito erroneamente nei flussi (sono stati caricati circa 300 guariti in più). Il dato è stato allineato in data odierna (sono stati rettificati i guariti inseriti ieri). I guariti delle ultime 24 ore sono +7. Per questo motivo, anche i dati relativi a TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) e CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA sono stati riallineati. Il problema informatico è stato tempestivamente comunicato al Ministero e non influirà su nessun indicatore.

Casi per provincia di residenza

Imperia 65 (+17)

Savona 133 (+34)

Genova 793 (+186)

La Spezia 205 (+52)

Residenti fuori regione o estero 46 (+12)

Altro o in fase di verifica 69 (+13)

Totale 1.311 (+342)

Ospedalizzati: 22 (+1); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0

Asl 2 - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 8 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 4 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 97 (-7)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.82 (-334)

Deceduti: 4.352 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 12 (+1)

Asl 2 - 38 (-2)

Asl 3 - 72 (-117)

Asl 4 - 54 (+18)

Asl 5 - 25 (-55)

Totale - 201 (-155)