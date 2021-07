Vallecrosia punta al finanziamento da 60 mila euro per la mobilità green e la pista ciclabile

Vallecrosia porta avanti 'Edumob', il noto progetto transfrontaliero dedicato alla mobilità sostenibile. Il Comune ha ottenuto già tempo fa un finanziamento in questa direzione, ora procede ad un completamento.

È stato richiesto un ulteriore finanziamento di circa 60mila euro per ciò che riguarda la qualità dell'aspetto urbano e dei servizi inerenti e collaterali alla pista ciclabile, “Programma Strategico per il completamento della pista ciclopedonale del Ponente Ligure, nel tratto di lungomare del Comune di Vallecrosia, per attualizzare un percorso ciclo-pedonale che parte da Bordighera ed arriva a Mentone”.



Il comune di Vallecrosia partendo dalla pratica di 'Edumob' e proseguendo per ciò che riguarda la progettualità del fondo strategico, ha anche aderito al piano della 'Tirrenica', la ciclovia che parte da Roma e arriva fino a Nizza.

Il Comune sta partecipando a tutte le iniziative di sviluppo strategico con l'intento di ottenere, alla fine di questo mandato e del prossimo, la completa riqualificazione della passeggiata mare della città.