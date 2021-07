Sanremo: strada per San Romolo in pessime condizioni, Dall'Ava punta il dito contro il Comune

"Non sappiamo più se arrabbiarci o rassegnarci ma una cosa è certa, sulla promozione turistica il Comune deve ancora lavorare molto". Non usa mezzi termini Davide Dall'Ava, il titolare del famoso Ristorante Dall’Ava, dal 1950 aperto su San Romolo, una vera e propria istituzione sulle alture matuziane lì dove da tanti anni è rimasta l'unica attività. A causare un così duro commento una riflessione maturata dopo la segnalazione di un nostro lettore sulle condizioni disastrose delle strada che da San Giacomo porta a San Romolo. Un problema annoso che ciclicamente torna a essere segnalato sulle pagine del nostro giornale. "Questo posto non sta a cuore solo agli abitanti ma anche a chi lo conosce e lo apprezza durante tutto l’anno. - afferma Davide Dall'Ava - Allora mi domando come mai ogni estate di questo periodo venga lasciata una strada così frequentata in queste condizioni che definirei imbarazzanti, soprattutto per un luogo che viene promosso come un parco? Tutti a Sanremo hanno trascorso almeno un giorno a San Romolo nella loro vita, è un luogo che soprattutto d’estate riesce a rigenerare chi in città 'boccheggia' dal caldo."

"Purtroppo ogni estate si ripresenta lo stesso problema, la vegetazione cresce a dismisura, l’erba e i rami invadono la strada e la carreggiata si restringe diventando pericolosa per qualunque veicolo. - aggiunge il titolare dell'unica attività di San Romolo - Non è raro che le corriere o i camion della nettezza urbana di ritrovino con rami di ogni genere attaccati al tetto. Non mi spiego come un Comune che continui a promuovere sport all’aria aperta, mountain bike ed escursionismo, con tanto di Consorzio Forestale si preoccupi di più di tener puliti i sentieri che la strada principale per poterci arrivare. Sarebbe come avere un Resort a cinque stelle nel centro della giungla".