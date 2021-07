Sanremo: da questa sera torna la chiusura serale al traffico nella zona del porto vecchio e Pian di Nave

L’estate entra nel vivo e a Sanremo torna la chiusura al traffico nella zona del porto e di Pian di Nave. Dalle 19 di questa sera scatterà il divieto di sosta e di circolazione nelle zone che la sera vedono molti turisti e residenti passeggiare in tranquillità, senza traffico.

Attenzione, quindi, alle multe. Chi dimentica l’auto in sosta rischia la sanzione oltre alla rimozione del mezzo. Mentre per la circolazione tutto viene rivoluzionato come ogni estate.

Ecco le disposizioni in vigore da questa sera:

Via Nazario Sauro

- tratto da sottopasso Croce Rossa alla rotonda del porto ed entrambe le carreggiate tra la rotatoria del porto e i giardini Vittorio Veneto: divieto di sosta dalle 19 alle 00.30

- tratto tra sottopasso Croce Rossa e giardini Vittorio Veneto: divieto di transito dalle 20 alle 00.30



Giardini Vittorio Veneto

- ambo i lati entrambe le carreggiate (da corso Mombello al termine dell’aiuola fronte civico 22): divieto di sosta dalle 19 alle 00.30

- carreggiata a monte, dal primo passaggio pedonale nei pressi del civico 10 al termine dell’aiuola fronte civico 22: divieto di transito dalle 20 alle 00.30

- carreggiata a mare, doppio senso di circolazione dalle 20 alle 00.30

Sono derogati i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e di Amaie Energia e gli utenti che si dirigono fino all’imbocco del porto vecchio i quali potranno utilizzare soltanto l’entrata situata all’altezza dell’intersezione tra via Nino Bixio e via Gioberti, adottando tutte le debite cautele e percorrendo l’ultimo tratto a velocità ridotta.