Lucinasco: successo per la cena anni 30 di solidarietà per la “Giraffa a rotelle di Imperia”

Con il motto “Più doniamo, più regaliamo sorrisi” si è svolto l’evento è organizzato dall' associazione La Giraffa a Rotelle di Imperia in collaborazione con il Circolo dancing 3g di Arma di Taggia e l'agriturismo Nonni Devia di Lucinasco.

In molti hanno risposto all’appello dell’associazione di volontariato attiva a Imperia dal 2017 per dare aiuto ai ragazzi disabili ed alle loro famiglie. Molte persone che non hanno potuto partecipare hanno comunque contribuito con donazioni per l’acquisto di giochi inclusivi che serviranno ad allestire il pezzetto di Parco Urbano di Imperia, dato in comodato d'uso all’associazione. In questo modo anche i ragazzi con disabilità potranno giocare e divertirsi senza difficoltà. Il menù ispirato alla cucina degli anni 30 è stato illustrato dal giornalista enogastronomo Claudio Porchia. Un menù autarchico, con prodotti dell’orto e a chilometro zero ed in linea con le abitudini alimentari dell’epoca, caratterizzate dal forte invito del regime alla produzione e al consumo di cibo italiano.

Importante è stato anche il dei membri di “360L”, che hanno contribuito donando prodotti, come il Pastificio Prota che porterà in degustazione le sue trofie e la famiglia Sacco che ha offerto il Pesto. Molto apprezzati gli ottimi vini delle aziende Maffone e Ramoino, presentati dal bravo sommelier Giovanni Revello.

È ancora possibile anche contribuire all’iniziativa con donazioni sul conto corrente della “Giraffa a Rotelle” iban: IT53L0310410500000000821528 mail: lagiraffarotelle@gmail.com