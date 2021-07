Imperia: il Comune lavora ai servizi pre scuola, dopo scuola e pranzo assistito negli istituti della zona

In collaborazione con le dirigenze scolastiche, il Comune di Imperia, al fine di assumere una decisione in merito all'attivazione, per il prossimo anno scolastico 2021/2022, dei servizi scolastici del pre scuola, del pranzo assistito e del dopo scuola, ha avviato un'indagine conoscitiva a favore di tutte le famiglie degli alunni delle scuole primarie, con richiesta di voler esprimere un preliminare interesse a poterne fruire.

Le manifestazioni di interesse, raccolte a cura delle singole segreterie didattiche dei quattro istituti comprensivi cittadini e poi trasmesse al Comune verso i primi di giugno, sono state confrontate e riscontrate dagli Uffici comunali competenti che, sulla base del numero delle adesioni registrate e conformemente a quanto stabilito in sede regolamentare, hanno verificato la fattibilità dell'avvio dei seguenti servizi: pre scuola di via Gibelli, corso Dante e piazza Mameli; dopo scuola di Caramagna, piazza Roma, via Ulivi e Piani; pranzo assistito di piazza Calvi.

Gli uffici comunali dell'Assessorato ai Servizi ed alle Attività Educative dovranno avviare, con i comprensivi interessati, specifiche verifiche finalizzate a risolvere le eventuali criticità logistiche che si potranno presentare stanti, come noto, le prescrizioni dettate dalle ancora vigenti linee guida in materia anti covid che hanno, nel decorso anno scolastico, portato alla necessaria ottimizzazione di tutti i locali scolastici, con conseguente impegno, in talune realtà, anche di spazi refettoriali.

Come già comunicato alle famiglie, all'atto della suddetta indagine conoscitiva: la compilazione del modulo, loro consegnato dalle scuole, verrà considerato dall'Ente come pre-iscrizione; il “Modello di iscrizione” sarà scaricabile nei prox giorni dal Sito Web del Comune di Imperia e dovrà essere compilato e sottoscritto al fine di garantire all'Ente documentata conferma circa il permanere della volontà a fruire dei servizi in argomento; stante il quadro di emergenza epidemiologica ancora fluido ed in divenire, il Comune di Imperia potrà trovarsi nella necessità di effettuare adeguamenti nell'organizzazione dei servizi di cui trattasi al momento non definibili e, pertanto, si riserva la facoltà di non attivare i servizi stessi, di sospenderli, di modificarne gli orari, o non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o l’attivazione dei servizi fosse impedita dall’impossibilità del rispetto della normativa relativa al covid-19 o la sospensione o la modifica dei servizi fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o autorità.

Il 2 luglio, come previsto dall'avviso pubblicato il 29 aprile sul sito del Comune di Imperia, sono scaduti i termini per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico aperti dal 3 maggio.

Poiché le iscrizioni al servizio in questione, nonostante i 60 giorni di apertura dei termini, sono state raccolte in numero inferiore rispetto al dato storico, sono state prorogate ulteriori 15 giorni.

Pertanto, entro e non oltre il 23 luglio, è ancora possibile presentare domanda di iscrizione.

Di seguito il link dal quale scaricare la relativa modulistica: https://www.comune.imperia.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_941.html