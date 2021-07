Dall'aeroporto di Nizza nuova linea verso le Baleari: da quest'estate con EasyJet si vola per Minorca

Per i residenti della nostra provincia l’aeroporto di Nizza è da sempre quello di maggior riferimento per i viaggi all’estero e, grazie anche alla EasyJet, che è la seconda compagnia aerea in Francia e la prima in Europa, sono moltissime le destinazioni possibili, partendo dal capoluogo della Costa Azzurra.

Per quest’estate, della quale da tempo si parla come della stagione della ripartenza, viene proposta una nuova linea, quella per Minorca, nelle isole Baleari. Meno conosciuta di Ibiza, Minorca offre molto agli amanti del mare e si aggiunge alle destinazioni spagnole già servite da easyJet da Nizza: Palma di Maiorca e Ibiza sempre nelle Baleari, Barcellona e Siviglia.