Coronavirus: due nuovi casi oggi nel Principato, tasso di positività allo 0,6% e di incidenza a 41,72

Due nuovi casi di positività al Covid, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 2.589 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Un solo paziente è ricoverato in ospedale mentre si registrano due guarigioni aggiuntive per un totale di 2.539. Sono 14 le persone in sorveglianza attiva.

Tra il 28 giugno e ieri sono stati 3.432 i monegaschi (residenti e non) sottoposti a tamponi molecolari e test antigenici, per un tasso di positività pari allo 0,6%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive su una base di 100.000 negli ultimi 7 giorni è di 41,72, rispetto a 59,97 della scorsa settimana.