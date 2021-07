Cna Imperia: scatta il corso per la conduzione impianti termici di potenza superiore a 232 KW

Cna Imperia, in collaborazione con Cna La Spezia, organizza a partire dal prossimo 12 Luglio il corso per la conduzione impianti termici di potenza superiore a 232 KW e inferiore a 3MW.

Il conduttore di impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

Il corso della durata di 90 ore sarà tenuto dall'Ing. Massimiliano Rossi e dall'Ing. Giovanni Raimondini, che ha lavorato nel CTI a molte normative UNI, e si terrà sia in presenza sia a distanza con collegamento. Il corso è indirizzato agli operatori del settore o aspiranti tali: installatori, manutentori, terzi responsabili, che desiderano ottenere il patentino di secondo grado conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW.

Il Titolo II° del D.lgs. 152/2006, così modificato dal D.lgs. 128/2010, contiene disposizioni per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 0,035 MW ed inferiore a 3 MW.

L’art. 287 del citato Titolo II° del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 128 del 2010, introduce l’obbligo di abilitazione alla conduzione per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW. Tale patentino di abilitazione è rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale (in Liguria le Province) la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Tali patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Sono previsti due gradi di abilitazione: il patentino di primo grado che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti.

In ragione dell’imminente avvio del corso, è raccomandato agli interessati a contattare al più presto la CNA Sede di Sanremo al tel. 347 2915873 oppure scrivendo a vazzano@im.cna.it