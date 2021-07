Primato internazionale per Cervo: 'Forbes' lo indica come uno dei quattro borghi della Riviera italiana da scoprire

Successo mediatico oltreoceano per il Comune di Cervo. Insieme a Noli, Nervi e Tellaro, il borgo di ponente viene citato dalla rivista statunitense Forbes tra i 4 borghi della Riviera italiana da scoprire.

L’articolo, dal titolo 4 Top Italian Riviera Destinations You Might Not Know About But Should e firmato da Catherine Sabino, è uscito online lo scorso 30 giugno ed è dedicato a quattro paradisi costieri da scoprire visitando la Riviera ligure.

Cervo, che rappresenta la Riviera dei fiori e il territorio dell’estremo ponente, è raccontato come un piccolo villaggio che sembra galleggiare sull’acqua. Vengono menzionati il borgo, con il castello dei Clavesana del XIII secolo oggi Museo, la barocca chiesa dei Corallini, ma anche la spiaggia di ciottoli. Menzione, inoltre, anche per il Festival Internazionale di Musica da Camera quest’anno, alla sua 58esima edizione. Il Festival avrà inizio venerdì 16 luglio con il concerto del Quintetto d’Archi dei Berliner Philharmoniker in piazza San Giovanni: tutte le informazioni su biglietti e partecipazione sono sul sito www.cervofestival.com.

Qui l’articolo originale di Forbes: https://bit.ly/3ynOYsX