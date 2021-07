Cervo: da oggi attivato il servizio Marebus estate 2021 da Via Steria a Piazza Castello con 7 corse giornaliere

Parte con lunedì 5 luglio e sarà attivo fino a domenica 5 settembre il servizio Marebus 2021 a Cervo. 7 le corse giornaliere da via Steria a Piazza Martiri della Libertà, piazza Castello e ritorno a via Steria. La prima corsa viene effettuata alle 9.50, a seguire 10.50, 12.50, 15.35, 17.00, 18.00 e 18.50.



(in basso la locandina con orari e percorso)