Sanremo: casetta dell'acqua 'abbandonata' alla Foce, era di Amaie ma non è passata a Rivieracqua. Chi la gestirà?

La ‘casetta dell’acqua’ di corso Matuzia a Sanremo è abbandonata a se stessa e, da circa due mesi è praticamente impossibile da utilizzare perché senza manutenzione.

Sembra incredibile, visto che era stata installata nel 2013 in pompa magna e che, tutto sommato, aveva anche funzionato benino, aiutando e invogliando la cittadinanza (ma anche qualche turista) a bere il prezioso liquido dell’acquedotto matuziano, con un occhio alla borsa ma uno decisamente più attento all’ambiente, evitando tante bottiglie di plastica da differenziare.

Ora il caso viene alla luce per la segnalazione di alcuni residenti, che ci hanno evidenziato come da un paio di mesi la ‘casetta’ non funziona più e che, tra l’altro, i tecnici erano già al corrente della situazione secondo quanto riferito agli utenti.

Al momento, secondo quanto appurato, la ‘casetta dell’acqua’ che era di Amaie non è di nessuno e non è stata oggetto del passaggio di consegne verso Rivieracqua, probabilmente per una dimenticanza. In questi due mesi il manutentore della casetta ha segnalato ad Amaie che il contratto era scaduto e doveva essere rinnovato ma, ovviamente, l’azienda matuziana ha ‘girato’ il problema a Rivieracqua.

Cosa accadrà ora? Difficile a dirsi perché o la nuova azienda (che di fatto ha sostituito in toto Amaie) si prende in carico la casetta nell’ambito dell’affitto e la gestisce o altrimenti deve essere smontata. Secondo i ben informati Amaie ha scritto diverse volte a Rivieracqua senza risposte.

Sarebbe davvero un peccato se dovesse essere smantellata, visto il buon servizio che faceva alla zona della Foce. Sicuramente Amaie non può farsene carico e, se non lo farà Rivieracqua dovrà farlo il comune. Il problema non sembra economico, visto che il costo è davvero esiguo ma è logistico. Ci permettiamo di dire… che qualcuno provveda.