A Ventimiglia un nuovo lampione ma...senza lampadina. La segnalazione di una lettrice

La nostra lettrice Mariacristina Brettòne interviene per segnalare una problematica nell'illuminazione stradale in corso Toscanini.

Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, al sindaco o a chi per esso, per avere tempestivamente risposto alla richiesta/segnalazione dei residenti di corso Arturo Toscanini, per la mancanza di un palo della luce stradale. Grazie, perché il palo della luce è stato installato (è li già da diverse settimane). Azione precisa e coerente: un palo della luce è stato chiesto, ed un palo è stato messo. Bene.

Ora, si inoltra ulteriore e più precisa richiesta: ci mettereste anche una lampadina?

Così, giusto per non perpetuare quell’oscurità nella quale ci troviamo dalla orgogliosa inaugurazione della riapertura, il 25 gennaio, oltre cinque mesi fa, su questa strada che è quotidiano (notte e giorno) viavai di clandestini.

E, se la cosa non fosse di eccessivo aggravio per l’economia della città, si richiederebbe, gentilmente e cortesemente, anche un paio di lampadine in più, visto che ve ne sono diverse mal funzionanti dalla notte dei tempi.

Ci si augura che, oltre alle lampadine, venga mandato anche qualcuno per montarle.

Auspicando di non essere troppo pretenziosi e vaghi, attendiamo lumi.