Tiro con l'arco: splendida trasferta a Nizza per l'Archery Club Ventimiglia

Per l'Archery Club Ventimiglia, splendida trasferta a Nizza, Franc Archers. Ci sono discipline che intendono l'attività agonistica come ricerca della vittoria e altre, come il tiro con l'arco, dove la lotta per il risultato si unisce ancora la voglia di fare le cose con stile ed eleganza. L'Archery Club era presente con 7 arcieri, questi i risultati:

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Pavone Leonardo

2° Corradi Federico

Arco Olimpico Juniores Maschile:

1° Taibi Leonardo

Arco Olimpico Seniores Maschile:

1° Fiandrino Christian

Arco Olimpico Master Femminile:

2° Merigone Antonella

Arco Olimpico Master Maschile:

2° Pavone Fabio

Arco Compound Master Maschile:

1° Nicotera Rocco alla sua prima gara

Gli Arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Lorenzi Laura, a completare il clima di sportività ed amicizia, con la calorosa accoglienza da parte degli organizzatori per i 7 arcieri ponentini, unici italiani, sono arrivati anche risultati e piazzamenti importanti. Prossima gara Domenica 11 a San Bartolomeo, organizzata dagli arcieri di San Bartolomeo al mare.

Il 20 Giugno, organizzata dagli arcieri del Tiguglio, si è svolta a Santa Margherita Ligure, il campionato regionale, dove hanno brillato gli arcieri dell'Archery Club Ventimiglia, questi i loro nomi:

Arco Olimpico Master Femminile e campionessa regionale:

Antonella Merigone

Arco Olimpico Senior Maschile:

6° Christian Fiandrino