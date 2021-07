Terzo posto per Cristina Meluso (Judo Sanremo) alle finali nazionali Esordienti B

Cristina Meluso, atleta del Judo Sanremo, ha partecipato oggi alle finali nazionali Esordienti B categoria -40kg classificandosi al terzo posto.

L'atleta matuziana ha condotto un'ottima gara perdendo solo il primo incontro per un errore d'esperienza, pur essendo in vantaggio. Ha vinto tutti e tre gli incontri di recupero prima del limite per ippon.

“Grazie a Cristina per averci creduto e grazie alla sua famiglia per aver creduto in noi - dichiarano dal Judo Sanremo - grazie ai suoi compagni per essere riusciti a portarla al top di forma, a tutti quelli che hanno contribuito a mandarci al Palafijlkam del Lido di Ostia con le loro risorse”.

Il 15enne Matteo Mastrolillo, altro atleta della scuola di Judo Sanremo Kumiai, adesso trasferito a Torino, è stato selezionato per il Campionato Italiano Under18 categoria -66kg al Pala Pellicone di Ostia, classificandosi 18° su 39 atleti partecipanti in categoria.

Alla luce di questo risultato è stato convocato dallo staff tecnico della Fijlkam per partecipare all'European Cup Under18 a Teplice, in Repubblica Ceca.

Nonostante la giovane età, ha incontrato atleti più grandi ma che comunque gli anno permesso di acquisire ulteriore esperienza per il proseguo della sua carriera.

“La collaborazione con il Judo Kumiai Druento (TO) ha fatto sì che il la società Judo Sanremo diventasse una scuola che permette ai propri atleti di essere protagonisti a livello nazionale ed Europeo” concludono dalla società.