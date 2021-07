Passaggio delle consegne al Lions Club Sanremo Matutia, Gianni Ostanel riconfermato Presidente

Sabato 29 giugno si è svolto allo Yacth Club l’incontro annuale del passaggio delle consegne del club Sanremo Matutia passaggio che è stato relativo in quanto il Presidente Gianni Ostanel ha, sotto richiesta dei suoi soci, riconfermato l’impegno della presidenza anche per l’anno sociale 2021-22. Alla serata conviviale hanno partecipato il Governatore del distretto 108ia3 Senia Sena, il presidente di zona Ernesto Fresca Fantoni, il presidente del lions club Sanremo Host Roberto Pecchinino. Una bella delegazione di soci presenti con amici e familiari hanno accolto numerosi ospiti quali la signora Daniela Soma col marito Valerio Berton, la lions di Ancona signora Ornella Malugani, il prossimo presidente dell’Host Buschiazzo Giancarlo accompagnato dalla gentil signora. Ha aperto la serata la cerimoniera Eleonora Colombi invitando il pres al tocco di campana e Gianni Ostanel ha illustrato dettagliatamente i service del club che nonostante la pandemia ha continuato l’Attività benefica rivolta:

- alla CRI con la consegna al pres. Ettore Guazzoni di buoni spesa per le famiglie più bisognose,

- all’anffas per il progetto “dopo di noi”: con il club Host si è collaborato alla ristrutturazione di casa Santa Marta come nuova sede per i ragazzi disabili,

- alle scuole elementari con un sussidio elargito dalla Fondazione per acquisto di materiale didattico,

- alla Banca Degli Occhi per la loro lotteria, alla consegna di doni natalizi ai Vigili del fuoco,

- alla protezione civile di Ventimiglia a cui è stato donato un generatore, al service online a favore del cyber bullismo, all’acquisto di materiale di arredamento per un’aula-udienze protette alla questura di Imperia.

Non sono mancate: serate impegnative e magiche come il Concerto di Natale trasmesso online a favore della LCIF. Il Governatore ha mostrato il suo compiacimento al club per questo evento straordinario che doveva essere zonale, diventato poi distrettuale e quindi nazionale ed infine internazionale con la partecipazione del presidente Gudrun Yngvadottir, momenti lieti e coinvolgenti quelli regalati dal torneo di tennis per la Scuola Cani Guida di Limbiate, più impegnativi e informativi sul piano medico quelli dedicati all’Autismo con un seminario a Villa Nobel.



Molto utile e impegnativa la presentazione alle scuole del Progetto Cairos, molto redditizia la raccolta alimentare ai supermercati Coop, assai divertente la tombola pasqualina i cui proventi sono stati inviati con altre offerte alla LCIF. Da menzionare le due giornate dedicate al DAY LCIF a Ventimiglia sotto la guida del pres. di circoscrizione e dagli officer di club: hanno coinvolto numerosi soci che assieme a quelli del posto hanno saputo fondersi in modo amicale e costruttivo! Il presidente ha poi presentato il prossimo C D cosi costituito. pres Ostanel, segr. Tacchi MGrazia, tes. Eleonora Ravasio Colombi, cerim. Rosangela Bracco, cens. Sandra Solerio, pres. soci Danilo Papa 1° vice gov Rota Roberta, 2° vice gov. Elena Lanteri Cravet, coordinatore di club per la LCIF M: Luisa Ballestra. Ha voluto poi premiare i soci più meritevoli per l’organizzazione e partecipazione di eventi con la consegna di bei attestati. Il governatore Senia Seno nel suo intervento ha espresso parole di elogio al club che, durante la pandemia, non si è mai fermato e raggiunto la qualifica di Club Modello della Campagna 100 per aver supportato e finanziato le cause umanitarie promosse dalla LCIF. La targa arrivata è motivo di orgoglio e ci incita ad incoraggiare gli altri clubs a partecipare e portare a termine iniziative benefiche su vasta scala sia nei territori a noi vicini che in quelli più lontani ”bisognerà continuare a impegnarci tramite un lavoro di squadra coordinato dal presidente, dal responsabile di club e da soci volonterosi che credono nell’attività costante della LCIF” così conclude Gianni Ostanel ”e dovrà essere coadiuvato da tutti i soci per una ripresa valida ed ottimale del nuovo anno sociale!”.

M.Luisa Ballestra

Addetto stampa Lions club Sanremo Matutia