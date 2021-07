Coronavirus: oggi tre nuovi casi in provincia, ma il totale dei positivi continua a scendere

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 13 nuovi positivi a fronte di 2.068 tamponi molecolari e 1.816 test antigenici effettuati.

Sono tre i nuovi positivi in provincia di Imperia dove, però, continua a scendere il dato dei positivi: al momento sono 48. Sempre fermo a zero il numero di ospedalizzati al ‘Borea’ di Sanremo.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.384.508 (+2.068)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 394.871 (+1.816)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.476 (+13)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 969 (-343)

Casi per provincia di residenza

Imperia 48 (+3)

Savona 99 (+3)

Genova 579 (+7)

La Spezia 153 (0)

Residenti fuori regione o estero 34

Altro o in fase di verifica 56

Totale 969

Ospedalizzati: 21 (+1); 7 in terapia intensiva

Asl 1 0

Asl 2 6; 1 in terapia intensiva

San Martino 8 (+1); 6 in terapia intensiva

Galliera 3

Asl 4 Sestri Levante 3

Asl 5 Spezia 1

Isolamento domiciliare: 104 (-4)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.155 (+356)

Deceduti: 4.352

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 11

Asl 2 40

Asl 3 189

Asl 4 36

Asl 5 80

Totale 356

Dati vaccinazioni 04/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.543.117

Somministrati: 1.376.086

Percentuale: 89%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni