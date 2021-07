Bordighera: Niccolò Grassano riconfermato segretario del Partito Democratico cittadino

Si è tenuto ieri mattina, a Bordighera, il congresso cittadino del Partito Democratico in cui Niccolò Grassano, 22enne segretario uscente, è stato riconfermato all’unanimità dagli iscritti.

Nel suo discorso il segretario cittadino ha tracciato le linee programmatiche con cui intende guidare il partito nei prossimi anni, con un occhio alle amministrative del 2023. “Le elezioni comunali tra due anni – ha detto il segretario Grassano - saranno la vera sfida per il nostro partito; a 10 anni dalla fine del commissariamento, dopo due giunte di centrodestra e due legislature consiliari senza esponenti PD in Consiglio è ora di invertire la rotta. Inizieremo da subito a lavorare su un valido programma di alternativa per la città e a confrontarci con associazioni e gruppi civici e politici della città. Sono fiducioso che nel 2023, costruendo una valida alternativa, potremo fare un buon risultato e incidere maggiormente nella vita politica della città”.