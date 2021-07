Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte, intorno alla mezzanotte e mezza, in via XX Settembre a San Bartolomeo al Mare per un incendio all'interno di un ristorante.

Stando a quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite da un contatore.

Per fortuna l'incendio non si è esteso e i Vigili del Fuoco l'hanno spento prima che potesse provocare gravi danni.