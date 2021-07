Un uomo di 77anni è ricoverato da questa mattina in gravi condizioni a seguito di un malore che lo ha colto mentre passeggiava in via Vittorio Emanuele II a Bordighera.

L'anziano si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso da una pattuglia della Polizia Locale e dal personale del 118.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, per questo, è stato portato in ospedale in codice rosso di massima gravità.