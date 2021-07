Soccorsi in azione nel pomeriggio sulla strada che porta a Pigna. Per cause da accertare, un'auto è uscita dalla carreggiata precipitando nel torrente per diversi metri.



Il bilancio è di un ferito: un giovane che è stato trasportato all'ospedale 'Borea' di Sanremo in codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con il supporto del Saf, e il personale del 118 oltre ai Carabinieri e Polizia Provinciale.