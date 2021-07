Sanremo dice addio alle due storiche cabine telefoniche tra via Manzoni e piazza Colombo

Le cabine telefoniche che saranno rimosse in via Manzoni

È l’inequivocabile segno dei tempi che passano. Sanremo lentamente sta dicendo addio alle sue cabine telefoniche, quelle che per anni sono state l’unico modo di comunicare al di fuori delle mura domestiche.

Negli anni scorsi TIM aveva avvisato dell’imminente intervento per la loro rimozione invitando i Comuni a segnalare le cabine che, invece, sarebbero dovute rimanere. Poi i lavori sono andati a rilento ma, ora, è arrivata la parola ‘fine’ per de cabine storiche del centro: quelle tra via Manzoni e piazza Colombo.

TIM ha predisposto i lavori a partire dalle 8 di giovedì, con divieto di sosta nei tratti segnalati per esigenze di cantiere.