Ciclismo: successo per il ‘Memorial Botti Franco’, i ringraziamenti della famiglia ai dirigenti della U.S. Sanremese 1904

La famiglia Botti ringrazia i dirigenti della U.S. Sanremese 1904 - sezione ciclismo, per aver organizzato la gara riservata alla categoria giovanissimi valida per il ‘Memorial Botti Franco’, svoltasi questa mattina sulla passeggiata Sud Est.

“Nonostante le restrizioni per il covid hanno partecipato oltre 50 atleti dai 6 ai 12 anni. Molte le squadre iscritte rappresentanti le province di Imperia, Savona, Genova, Cuneo e un corridore laziale. Malgrado il brutto tempo e una breve interruzione causa pioggia tra le batterie, la corsa è stata portata al termine senza problemi. Ai giovani atleti è stata offerta una colorata merenda. Coppe e medaglie per tutti i partecipanti alla competizione che dà l’invito per il prossimo anno”.