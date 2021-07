Bajardo: per festeggiare la riapertura della biblioteca, un insolito pomeriggio all'ombra del tiglio centenario

Se volgi lo sguardo verso l'alto, vedi lunghi rami che si sbracciano sopra la tua testa e il sole fare capolino fra le foglie, tanto che per guardare devi schermare gli occhi con la mano. In basso, dove ti trovi tu, un profumo fresco di fiori e foglie ti avvolge ad ogni refolo di vento.

Questa è l'atmosfera che il tiglio centenario dei giardini di Bajardo regala a chiunque voglia trascorrere qualche momento seduto ai suoi piedi.

Quale luogo migliore per organizzare la festa di riapertura della Biblioteca Comunale del paese? Barbara e gli altri volontari della Biblioteca si sono dati appuntamento al fresco del grande tiglio per offrire a chi lo desiderasse un pomeriggio diverso dal solito, un'immersione nelle parole che grandi autori hanno saputo trovare per descrivere il rapporto speciale che lega o meglio dovrebbe legare gli uomini agli alberi, alla natura.

Per l'occasione si sono letti brani che andavano dagli scritti di Antonio Rubino, bajocco illustre,,a Calvino, Rodari, Tolkien, Maroè, Viola, Mancuso, Hesse, J.Butterffy Hill, De Melas fino ai saggi sugli indiani d'America, senza trascurare letture per ragazzi e bambini. Alcuni brani sono stati letti in lingua originale per omaggiare la folta rappresentanza di amici provenienti da tutto il mondo e che in estate amano trascorrere le vacanze proprio a Bajardo.

Un pomeriggio veramente gradito da tutti che ha dato spazio alla proposta di ripetere l'esperienza durante altri pomeriggi d'estate.

Proposta accettata subito per cui se ne “leggeranno” delle belle, da queste parti.

Da subito, si potrà cominciare con i prestiti in Biblioteca e, sotto il grande tiglio, trovare lo scaffale dei Libri Vagabondi, libri che vanno e vengono, a disposizione di chi se li vorrà portare a casa e di chi vorrà donare agli altri qualcosa da leggere.