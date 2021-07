Sanremo: serate musicali a Villa Nobel, l'osservazione di un lettore "Perchè vengono svolte all'interno?"

“Ho partecipato a uno dei concerti programmati a Villa Nobel e avrei alcune osservazioni da fare.

Pensavo che il concerto si svolgesse all’aperto come pure l’aperitivo. Invece il pubblico è stato sistemato in una sala ove le norme di sicurezza anti covid erano ampiamente disattese. Oltre tutto a mio modesto parere l’acustica non era buona soprattutto nei toni alti dei brani, risultando abbastanza sgradevole. Anche l’aperitivo è stato servito in una stanza del primo piano sempre all’interno.

Domando, come mai avendo a disposizione un parco e un giardino di qualità non si sia trovata la soluzione per effettuare l’evento all’aperto?

L.B.”.