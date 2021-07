Emergenza migranti a Ventimiglia, una cittadina esasperata: "Una città che non riconosco più..."

"Stranieri ubriachi e risse a volontà... ormai la città è in mano loro e frequentare il lungomare vuol dire rischiare brutti incontri.

Il solo camminare per la città comporta lo schivare uomini con la bottiglia in mano o seduti su gradini all'entrata di condomini o in bici sui marciapiedi. Frequentano indisturbati anche il cimitero per rifornirsi di acqua e far altro... Per non parlare dei marciapiedi tra i binari dove si lavano nudi....

Non sono più sicura che vogliano tutti andare in Francia, penso che stiano molto bene anche qui in questa città che non riconosco più. Un plauso a tutte le Forze dell'Ordine che fanno cosa possono

Irene Simoncelli".