Lady, una bellissima gattina di circa un anno, è alla ricerca di una famiglia che l'adotti

"Lo avreste mai detto che questa dolcissima gattina dopo essere stata abbandonata come un rifiuto in un parcheggio, ama ancora tanto le persone e le riempie di fusa!!! Si chiama Lady è Buona, domestica, sterilizzata e testata Fiv e Felv Negativo. Ha circa un anno / anno e mezzo. Si trova ad Arma di Taggia. Per info Patricia 347 008 3729 -

Sara 328 332 2608".