Saldi estivi 2021, si parte oggi in tutta la Liguria: per la Confcommericio ogni famiglia spenderà in media 171 euro

Al via sabato oggi i saldi estivi in Liguria. Fino al 16 agosto scatta quindi la "corsa" all'affare. Si tratta di un momento tanto atteso dalle categorie commerciali per ridare fiato agli affari, dopo un anno e più particolarmente difficile a causa di restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 e l'arretramento dei potere d’acquisto delle famiglie.

Secondo Confcommercio sarà di 171 euro la spesa media a famiglia pari a 74 euro pro capite, arrivando ad un valore di 2,6 miliardi.

"Dopo l'annus horribilis, l'auspicio è che riparta la corsa allo shopping - ha detto Gianni Prazzoli, presidente Federmoda Confcommercio Liguria e Genova. C'è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità e, dopo un lungo periodo di restrizioni, i saldi estivi rappresentano un'occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti".

Oltra alla Liguria i saldi iniziano anche per Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. L’ultima regione a partire sarà la Puglia che ha fissato l'inizio dei saldi estivi soltanto sabato 24 luglio.