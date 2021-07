Calciomercato. L'Imperia saluta Lupo e Fiani, i tecnici passano all'Albenga

L'indiscrezione riportata sul nostro quotidiano online, a inizio settimana, ha trovato conferma: Alessandro Lupo sarà l'allenatore dell'Albenga nella prossima stagione sportiva.

Una scelta importante per il club bianconero, dato che il tecnico ha conquistato due anni fa la promozione in Serie D con l'Imperia, mantenendo al contempo la categoria con i nerazzurri nell'ultimo campionato.

Con lui ci sarà anche il fidato vice Matteo Fiani.

Il comunicato:

L’ Asd Albenga 1928 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Alessandro Lupo.

Nato a Genova il 22 luglio 1972, Lupo da giocatore ha vestito le maglie di Sampdoria e molte società in C tra cui Empoli, Livorno e Arezzo.

Da allenatore, nelle ultime quattro stagioni per due volte consecutive si è classificato secondo in D con la Sanremese e primo in Eccellenza e 11^ posto in D con l’Imperia.

Ad affiancare Mister Lupo ci sarà Matteo Fiani nel ruolo di Secondo e preparatore atletico.

La Presidente Claudia Fantino e la società tutta, da il benvenuto al mister e al suo collaboratore e augura a loro buon lavoro.