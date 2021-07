Calcio, Eccellenza. L'attaccante classe 2001 Paolo Calderone ritorna all'Ospedaletti

Primo rinforzo in casa Ospedaletti in vista della stagione 2021/2022.

L’attaccante classe 2001 Paolo Calderone ritorna in orange, dopo la sua precedente esperienza che lo ha visto vestire la maglia dell’Ospedaletti fino alla categoria degli Allievi.



Calderone è reduce da tre stagioni in Serie D con le maglie di Sanremese e Imperia, per un totale di 22 presenze.

Sarà subito a disposizione di mister Roberto Biffi per i primi allenamenti di preparazione.