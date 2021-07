Covid in Liguria: 11 nuovi positivi in 24 ore, uno in provincia di Imperia dove i dati sono stabili

Sono 11 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Il dato emerge a fronte di 2.960 tamponi molecolari e 2.269 antigenici. Di questi 11, uno solo si registra in provincia di Imperia dove il totale dei pazienti positivi passa da 66 a 64.

L’ospedale ‘Borea’ di Sanremo continua ad essere covid free, mentre salgono di una unità i pazienti in sorveglianza attiva, arrivando a quota 8. Infine, non si registrano decessi in tutta la regione.