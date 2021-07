Imperia: la Rotonda propone il "Panino d’autore" che rispetta i gusti e i sapori del territorio.

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Imperia per scoprire un locale, la Paninoteca La Rotonda, dove opera il giovane Andrea Carrara, che ha maturato una grande esperienza in altri locali della zona specializzati proprio nella preparazione di panini.

Il locale si trova in via Nizza, in un posto strategico e di grande passaggio di fronte all’Università ed a pochi passi dal mare.

Con coraggio e grande passione Andrea propone panini che garantiscono sempre una grande qualità delle materie prime e rispettano i gusti e i sapori del territorio.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

In un mondo che cambia velocemente anche la paninoteca si evolve nel segno della qualità. Pani speciali, ricette più attente alla salute, maggiore qualità delle materie prime, salse artigianali e nuovi ingredienti, legati al territorio sono gli elementi del panino contemporaneo. Lo sa bene Andrea Carrara, che da poco più di un anno ha aperto questo locale affrontando il momento difficile dovuto alla pandemia.

In questo laboratorio artigianale accanto ai panini tradizionali e intramontabili farciti con salumi e formaggi, vengono proposti ai clienti anche panini d’autore, che sono un mezzo per far conoscere il patrimonio di prodotti tipici del territorio.

All’interno troviamo ortaggi a km zero, olio Evo di grande qualità, le acciughe locali, e le tipiche salse liguri, pesto e patè di olive in particolare.

”La prima attenzione riguarda il pane – spiega Andrea - è l’ingrediente da cui si parte per dar vita a una nuova preparazione. Di forma rotonda o allungata deve adattarsi a contenere la farcitura, che oggi deve essere digeribile e leggera. In questa direzione registriamo sempre più di frequente anche la richiesta di panini vegetariani. Tra gli ingredienti che sono cambiati non possiamo dimenticare le salse. C’è sempre una minore richiesta di salse industriali e si cercano quelle fatte in casa o di natura artigianale, come il nostro pesto, che riflette il territorio dove ci troviamo”

L’offerta di panini è molto grande, in grado di accontentare tutti i gusti, i prezzi sono corretti ed il personale gentile e cordiali.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Paninoteca La Rotonda si trova a Imperia in via Nizza n.29, telefono 339.2082756 e dispone di una vivace pagina facebook