L'Italia batte il Belgio e vola in semifinale: a Sanremo e Imperia esplode la gioia dei tifosi (Foto e Video)

I troppi anni di oblio della nazionale e anche la voglia di uscire dalla morsa del Covid sono esplosi al fischio finale di Italia-Belgio, con gli azzurri di Mancini che sono volati in semifinale con un grande primo tempo e un po’ di sofferenza nel secondo.

A Sanremo e Imperia, con poca osservanza delle normative Covid, migliaia di persone si sono riversate in strada e nei luoghi strategici come piazza Colombo e piazza Dante per festeggiare la vittoria dell’Italia.

Fumogeni, bandiere, caroselli e anche qualche eccesso per una festa che, ne siamo certi, andrà avanti fino a tarda notte. Slogan a favore degli azzurri e qualcuno contro il Belgio per una serata di festa che, ci auguriamo, possa ripetersi martedì prossimo.