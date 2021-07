Sanremo: al campo “Rino Grammatica” il primo torneo in memoria di Angelo Moroni

La Virtus Sanremo Calcio 2011 organizza la prima edizione del trofeo dedicato ad Angelo Moroni a un anno dalla scomparsa.

La società ha voluto celebrare il proprio fondatore che è stato anche allenatore per oltre 45 anni soprattutto a livello giovanile e con incredibili risultati.

Il torneo sarà in notturna, dalle 20, e si svolgerà dal 23 al 25 luglio.

Caratteristica del torneo quella di mettere in mostra le categorie più divertenti, infatti saranno ammesse anche squadre miste maschile e femmine per le annate 2008/2009/2010.



Le partite si svolgeranno presso il campo della Virtus Sanremo “Rino Grammatica”.

La manifestazione ha come obiettivo crescere sempre più rivolgendosi ai ragazzi Under13 creando qualcosa di nuovo rispetto ai classici tornei per adulti.