Ginnastica RdF, Taggia Calcio e Olimpia Basket insieme per la 4a edizione dell'Educamp Taggia e Valle Argentina

Lunedì scorso è partita la 4ª edizione dell’Educamp, promossa dalla Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione con Taggia Calcio e Olimpia Basket. Il format Educamp è un progetto del Coni Nazionale che da anni riscuote un notevole successo in tutte le regioni italiane. E’ un centro estivo settimanale ad indirizzo sportivo multidisciplinare con profili educativi (dal lunedì al venerdì dalle 8 e30 alle 17) aperti a ragazzi dai 6 ai 14 anni Sono previste 5 settimane dal 28 giugno al 30 luglio.

Il progetto Educamp Taggia&Valleargentina21, grazie alla collaborazione ed il patrocinio del Comune di Taggia, anche con i contributi del Settore Servizi Socio Educativi, si sviluppa su più impianti sportivi. Il ritrovo giornaliero è il campo di calcio del Taggia, dove i 90 ragazzi partecipanti vengono divisi per gruppi seguiti ognuno da un educatore qualificato. Verranno proposte attività presso i limitrofi campi da tennis, maneggio, pista ciclabile e palestre Soleri e Ruffini (ginnastica, volley, basket, karate, tennis, ciclismo, atletica, pallapugno) e, grazie alla collaborazione con l’azienda che lo gestisce, ci sarà la possibilità di spostarsi col ‘simpatico’ trenino del mare per gli sport quali il nuoto e la vela e relax in spiaggia, previsti in zona darsena.

Ogni partecipante avrà la divisa (due magliette, pantaloncini e cappellino), e la quota di 120 euro settimanali comprende anche il pranzo e le merende preparati dallo chef Luca Muratore seguendo la scheda alimentare proposta dal Coni. Il centro estivo è accreditato con Regione Liguria per l’utilizzo rimborsi Filse ma anche INPS. Oltre allo sport sono previsti momenti di educazione alla salute e all’ambiente a cura dell’Asl 1, della Croce Verde di Arma di Taggia e della Protezione Civile del Comune di Taggia.

Questa edizione del campus è seguita per la parte amministrativa /gestionale dall’ Ing. Alice Frascarelli, mentre il coordinatore delle attività è il Prof. Samuele Perotti che ha disponibile uno staff di educatori esperti laureati in scienze motorie/tecnici federali che affiancheranno gli allenatori delle Asd che hanno aderito quali Ciclistica Arma Taggia, Karate Arma Taggia, Volley Team, Circolo Nautico Arma, Taggese Pallapugno oltre alle Associazioni ‘capofila’ del progetto Taggia Calcio, Olimpia Basket, Tennis Club Taggese e Ginnastica Riviera dei Fiori.

Importante l’apporto dato dal Coni Regionale per la formazione e il sostegno del Delegato Provinciale Avv. Alessandro Zunino, le Istituzioni Scolastiche del territorio che hanno reso disponibili locali e studenti col progetto alternanza scuola-lavoro.

L'Educamp è gemellato con l’Educamp Sanremo 2021 che si svolgerà dal 5 al 16 luglio presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori e i Giardini di Villa Nobel/Scuola Media Pascoli, dove verranno proposte altre discipline sportive coordinate dal Presidente della Nuova Lega Pallavolo Cesare Fagnani. Il pesante impegno organizzativo viene ‘ricompensato’ dall’entusiasmo e la professionalità che tutti i partecipanti dimostrano verso questo centro estivo unico nella sua proposta che nell’insieme coinvolgerà e avvicinerà allo sport circa 600 giovani.