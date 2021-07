Carabinieri in consiglio comunale, l'Anci si schiera con Scajola: "Inutile aggiungere parole ad una cosa così platealmente sbagliata, e grave"

Anche l'Anci, l'associazione nazionale comuni italiani, di cui Claudio Scajola è vice presidente nazionale, si schiera a fianco al sindaco di Imperia sulla vicenda che ha visto l'intervento dei carabinieri in consiglio comunale per far indossare la mascherina durante la seduta.



A parlare è il direttore generale di Anci Liguria Luigi Vinai, che in una nota a Imperia News scrive: “La vicenda si commenta da sé, in un contesto democratico, costituzionalmente garantito qual è l’aula di un consiglio comunale. È inutile, dunque, aggiungere parole ad una cosa così platealmente sbagliata, e grave. Sarei curioso di vedere cosa succederebbe in Italia, a livello mediatico e social, se ci fosse un’irruzione delle forze armate in Parlamento in seduta costituita”.