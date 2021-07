"E...state con Taggia", l'assessore Dumarte presenta le manifestazioni di luglio "Una proposta di qualità che guarda alla sicurezza"

46 eventi per 24 giorni, ecco come si presenta il calendario manifestazioni di luglio a Taggia. A farla da padrone gli eventi del settore turismo, con ben 22 appuntamenti, seguiti dal commercio con 9 iniziative, 8 per la cultura e 7 per lo sport. Alcuni di questi eventi si ripeteranno nel corso del mese.

Primo appuntamento oggi sul lungomare di Arma di Taggia dalle 16 alle 23 con la rassegna 'Artigianato sotto le stelle' dell'associazione 'Amici della Musica e dell'Arte'. Si tratta di un mercatino di artigianato artistico che sarà riproposto l'8 il 15 e il 22 luglio.

Nel primo weekend di luglio si concentreranno diverse proposte. Su Arma di Taggia, in piazza Tiziano Chierotti, si terrà un evento legato ai festeggiamenti storici di San Benedetto, organizzato dall'omonimo comitato. A partire dalle 21.15, domenica, saranno presentati due filmati sulle vicende dei seicento con ambientazioni in costume a cura dei rioni Parasio e Orso che si esibiranno davanti ai presenti (sarà riproposto in piazza Cavour a Taggia, il 10 luglio, alle 21.15).

Nella proposta estiva, un occhio di riguardo alla famiglia e ai bimbi con la rassegna Circus Time, tra spettacoli di magia e giocoleria. Inoltre, torneranno anche le serate di cinema all'aperto con "3 cuori e uno schermo". Primo appuntamento l'8 luglio nel parcheggio dell'ex mercato coperto alle 21.15.



Tra le rassegne che verranno riproposte troviamo anche: Levà Canta, 4 edizione dell'evento benefico che quest'anno destinerà la raccolta fondi alla casa di accoglienza Miracolo della Vita di Taggia; "Frequenze 20.0... quando la musica è colore", il Festival internazionale di Musica Classica dal 9 luglio al 4 agosto, con la direzione artistica del M° Giorgio Revelli, giunto alla seconda edizione;

Arma di Taggia, in piazza Chierotti, a partire dalle 21.30, ospiterà alcuni show musicali unici: "Il turista torna protagonista", il 17 luglio, insieme allo showman Gianni Rossi; "L'estate che canta" con Monia Russo il 29 luglio; "Tempo di svalutation", un tribute show ad Adriano Celentano. A Taggia, invece, spazio all'"Orchestra Spettacolo Daniele Tarantino e Lia" il 30 luglio, in piazza Eroi Taggesi.

Nell'estate di Taggia ci sarà anche sport con il progetto 'Summer Fun' risveglio muscolare, al mattino, ogni domenica in piazza Chierotti. Dal 23 luglio al 1 agosto, il trofeo Cactusmania al circolo taggese tennis, un torneo singolare e doppio femmine. Infine, Aspettando Sant'Erasmo, settima edizione della gara podistica organizzata da Running Free con partenza da piazza Chierotti.

Per la cultura, da segnalare, "Quattro passi per Firenze", il 23 luglio, alle 21 a Taggia, un ciclo di incontri a cura del Centro Culturale Tabiese, una serata al Castello nell'anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri. In ambito culturale troviamo anche l'Omaggio ad Astor Piazzolla, il 24 luglio alle 21 sul Sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio ad Arma. Infine, "Good Morning Blues", poesia e musica con il teatro dell'albero, il 28 luglio in piazza Farini a Taggia.

Una menzione a parte per Sant'Erasmo, momento molto sentito dalla comunità. Un anticipazione dei festeggiamenti ci sarà il 24 luglio oltre alla corsa podistica verrà proposta anche la processione di Sant'Ermu, curata dall'associazione Cumpagnia Armasca, una rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma, con figuranti in vestiti d'epoca. Invece, il 25 luglio, si entrerà nel clou dei festeggiamenti per il protettore della gente di mare. Non mancheranno la processione di barche con la statua del Santo e la benedizione del mare. Alla sera la musica sarà protagonista con i Nuovi Solidi e la performance degli artisti luminosi e dei danzatori sui trampoli per lo show "Luci Itineranti" sul lungomare.