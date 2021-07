In fiamme un terreno a Montegrazie: interviene anche l'elicottero per spegnere le fiamme

Un incendio è scoppiato questa mattina a Montegrazie, in un terreno. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Sembra che il fronte non si trovi vicino a delle abitazioni ma in una zona piuttosto impervia.

Il rogo ha attecchito velocemente a causa della presenza di vegetazione secca e delle raffiche di vento che stanno interessando l'area. Sul posto stanno operando a terra due squadre dei Vigili del Fuoco e una dei volontari della Protezione Civile. Inoltre è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero regionale per procedere a contrastare l'espansione del fronte.