CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 1 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UNA DONNA PROMETTENTE – ore 21.00 – di Emerald Fennell - con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge - Drammatico/Thriller - "Tutti dicevano che Cassie era una ragazza promettente, ma un misterioso evento ha drasticamente cambiato il suo destino. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra: incredibilmente intelligente, provocante e astuta, di notte vive una doppia vita segreta. Finché un incontro inaspettato le darà la possibilità di rimediare ai torti del passato…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- AGENTE SPECIALE 117 - MISSIONE CAIRO – ore 21.00 – di Michel Hazanavicius - con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika, Philippe Lefebvre (II), Constantin Alexandrov - Azione - "Egitto, 1955. Il Cairo è un vero covo di spie. Tutti diffidano di tutti, tutti complottano contro tutti: gli inglesi, i francesi, i sovietici, la famiglia del deposto Re Farouk che lotta per riconquistare il suo trono, e le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Francia, René Coty, invia la sua arma principale per mettere ordine in questa bolgia prima che si scateni l'inferno. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117... al servizio della Repubblica…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it