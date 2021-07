Sanremo, Taggia e i Comuni dell'entroterra firmano il protocollo di intesa per l’outdoor (Video)

Sanremo torna a promuovere l’outdoor. Dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa, questa mattina l’amministrazione ha nuovamente presentato un’iniziativa legata all’entroterra.

Nella sala degli specchi i Comuni di Sanremo, Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto-Carpasio, Molini di Triora e Triora hanno siglato il protocollo di intesa per l’outdoor.

L’iniziativa, che ricalca quella adottata poche settimane fa sempre dal Comune di Sanremo in collaborazione con Bordighera, Ospedaletti, Vallebona e Seborga, mira allo sviluppo del turismo dell'outdoor rivolto in particolare agli appassionati del cicloturismo e del trekking, in funzione di una collaborazione comprensoriale, ritenuta necessaria ed indispensabile per lo sviluppo economico di un territorio con vocazione prettamente turistica.

L’ambito territoriale dei comuni della Valle Argentina presenta peculiarità identitarie e di fruizione di elevata attrattività in campo ambientale, storico culturale, enogastronomico.

L’intento è collaborare per attuare una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo ed omogeneo lo stesso ambito territoriale, preservare e tutelare la natura, governare l’incremento dell’afflusso turistico, valorizzare le attività sportive all’aria aperta e dare una connotazione unitaria all’offerta turistica outdoor, considerando altresì che tra gli obiettivi del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria vi sono la promozione della Liguria come un’unica destinazione, la creazione di prodotti turistici innovativi attraverso la collaborazione degli operatori e la realizzazione di un efficace sistema di accoglienza.

Lo sviluppo della rete sentieristica d’offerta per il turismo outdoor - rivolto in particolare agli appassionati del trekking e del cicloturismo (il crescente sviluppo del cicloturismo, come evidenziato nel rapporto 2020 Isnart-Unioncamere sulle tendenze dell’economia del cicloturismo in Italia, ha prodotto 54 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale con una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro) -, per il turismo di territorio in crescita come quello escursionistico e naturalistico (ecoturismo), il turismo culturale, dei tipici borghi liguri e quello gastronomico legato alle produzioni locali, necessita quindi di un idoneo protocollo d’intesa, inteso quale strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni.

Gli enti che sottoscrivono tale protocollo concordano che l’attività dovrà essere caratterizzata dalle seguenti finalità:

riqualificazione dei sentieri di collegamento mediante la realizzazione di interventi di mappatura e segnalazione, sistemazione e manutenzione

mediante la realizzazione di interventi di mappatura e segnalazione, sistemazione e manutenzione esecuzione di interventi per assicurare ai praticanti migliori condizioni di fruizione dei servizi e di valorizzazione del rispettivo patrimonio comunale

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.

Il soggetto capofila per il coordinamento e l’attuazione del protocollo è il Comune di Sanremo che ha il compito di coordinare:

il lavoro inerente al censimento della rete sentieristica in prossimità dell’area di intervento

lo specifico progetto di infrastrutturazione relativo alla realizzazione del sentiero di collegamento, anche dotato di idonea cartellonistica direzionale/ informativa.

Dal canto loro, i Comuni di Castellaro, Badalucco, Montalto- Carpasio, Molini di Triora e Triora si impegnano a:

- collaborare attivamente con il comune capofila nell’espletamento delle attività ad esso facenti capo

- censire ed aggiornare la rete sentieristica di propria competenza.

Il protocollo d’intesa si intende valido per la durata di dodici mesi dalla stipula. Qualora alla scadenza non intervenga alcuna rinuncia scritta da parte degli enti partecipanti, si intende espressamente rinnovato per eguale periodo.

Gli enti sottoscrittori si impegnano ad esaminare - successivamente alla realizzazione di quanto oggetto del protocollo d’intesa - un progetto di collaborazione nella futura gestione di un più ampio comprensorio territoriale finalizzato alla valorizzazione sinergica, integrata e coordinata delle attività turistiche per l’outdoor sulla base di un’ipotesi di estensione ad altre Amministrazioni comunali della nostra provincia interessate ad aderire.

“Tutto questo è partito anni fa con il Consorzio Forestale - ha commentato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - raramente ho visto i Comuni unirsi per qualcosa di positivo, la nostra provincia è un fazzoletto di terra che necessita di sinergia”.

“L'unione fa la forza - ha aggiunto l’assessore a Sport e Turismo, Giuseppe Faraldi - lavorare tutti insieme ci consente di essere competitivi sul piano nazionale e internazionale promuovendo una nostra eccellenza”.

“È importante che ci sia un territorio unito - ha spiegato Mario Robaldo, consigliere comunale con delega all’outdoor - saranno i turisti a fare pubblicità delle nostre bellezze anche sui social, Sanremo mette a disposizione il sito. Potremo arrivare a promuovere un migliaio di chilometri di sentieri. Quella di oggi è una piccola rivoluzione”.