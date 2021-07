Domani ad Imperia, taglio del nastro per la storica campagna estiva di Legambiente che ritorna a solcare i mari in difesa delle acque e delle coste

Parte da Genova la 35esima edizione di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest’anno torna a navigare dopo la breve pausa dell’anno scorso.

Il motto di quest’anno Non ci fermeremo mai accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità, perché non si possono fare passi indietro: anche nell’anno della pandemia non si è fermato l’assalto alle coste e ai mari italiani.

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che parte dalla Liguria per arrivare in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.



Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche, un'incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Si rinnova la collaborazione con i partner: CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

Il programma della tappa ligure è ricco di tematiche care all’associazione, si parte domani 2 luglio con un appuntamento preparatorio “Aspettando Goletta Verde” a Imperia sul tema dell’erosione costiera. L’imbarcazione arriverà a Genova il 3 luglio con la presentazione dei progetti vincitori del bando “Genova blue district – blue New Deal tra volontariato ed innovazione” e l’incontro pubblico pomeridiano a La Spezia sul futuro del golfo. Il 4 luglio la Goletta Verde navigherà verso Punta Chiappa per manifestare ancora una volta a favore del Parco Nazionale di Portofino

Il 5 luglio si ritorna a Genova per la conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari di Goletta Verde lungo le coste liguri.

L’imbarcazione sarà ormeggiata presso la Biosfera, Porto Antico di Genova. Si ringrazia la Marina Molo Vecchio per l'ospitalità.

Il programma della Goletta Verde in Liguria

2, 3 e 4 luglio 2021

IMPERIA Venerdì 2 luglio |Aula Magna I.I.S. “G. RUFFINI” | ore 9.30 | Convegno sugli effetti dell'erosione sull'ecosistema marino e costiero in Liguria di Ponente.

Intervengono:

Lorena Sablone, Resp. Coste di Legambiente Liguria e presidente Circolo Legambiente a Ponente APS

Sibilla Amato, Portavoce Golette Verde

Dott. Carlo Civelli, geologo

Dott. Riccardo Sartori, ARPAL

Prof. Marco Ferrari, Università di Genova

Arch. Edoardo Zanchini, Legambiente

Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria

GENOVA Sabato 3 luglio |Blue District Via del Molo, 65/ar | ore 10.30 | presentazione dei due progetti vincitori del bando Genova blue district – blue New Deal tra volontariato ed innovazione del Comune di Genova e finanziato dalla Fondazione CARIGE.

LA SPEZIA Sabato 3 luglio | De Terminal (passeggiata Morin, davanti al ponte Ravel)| ore 18.30 | Incontro pubblico Il futuro del golfo: uno sguardo ai dragaggi, allo stato della depurazione e al territorio.

Coordina gli interventi

Stefano Sarti Presidente Legambiente La Spezia

Intervengono:

Sibilla Amato, Portavoce Goletta Verde

Angelo Majoli, Presidente onorario cooperativa mitilicoltori

Prof. Giampietro Ravagnan, Università di Venezia

Giuseppe Prioli Presidente SIRAM

Avv. Valentina Antonini CEAG Legambiente

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Ing. Patrizio Scarpellini Direttore Parco Nazionale Cinque Terre

Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria

Sono invitati a partecipare

Sindaco della Spezia

Sindaco di Lerici

Sindaco di Portovenere

Seguirà aperitivo

CAMOGLI Domenica 4 luglio |Parco di Portofino - Punta Chiappa | ore 15

Goletta Verde partecipa al presidio "Insieme per il Parco Nazionale di Portofino” che si terrà dalle 11 alle 16 presso Punta Chiappa, in collaborazione con il Coordinamento per il Parco Nazionale e Fridays for Future. Il passaggio dell’imbarcazione è previsto alle ore 15.00 con un flash mob contro la mancata istituzione del Parco Nazionale di Portofino.