Una nostra lettrice, Carla M., ci ha scritto dopo aver lettore dei provvedimenti presi dal Comune di Bordighera contro l'inquinamento acustico delle moto nella città delle palme:

"Esprimo i miei complimenti al Comune di Bordighera per la lotta intrapresa contro l'inquinamento acustico provocato dagli scarichi modificati di motocicli, motorini e auto, auspico che anche il Comune di Sanremo, e mi rivolgo alle autorità competenti, e non è la prima volta, prenda provvedimenti in merito".