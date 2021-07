Sanremo: Camillo e Diana, due bellissimi gattini cercano una famiglia che li adotti

“Siamo Camillo lo scuro e Diana la grigia, abbiamo circa 1 mese e mezzo, mangiamo da soli e siamo docilissimi. Siamo stati abbandonati e raccolti da una tata che ci ha accolti in casa sua ma non può tenerci vorrebbe una bella adozione per noi magari in coppia. Per info Cristina 3929108267, Sanremo”.