Pallavolo: i risultati del weekend per la Mazzucchelli, gli Under 13 campioni territoriali '3x3'

Dopo aver conquistato il titolo di campione territoriali Under 13 maschile 3x3, nella settimana appena conclusa è arrivata un’altra soddisfazione per la scuola di pallavolo Mazzucchelli.

Sabato scorso, al Palasport Guzzetti di Loano, la squadra Mazzu Delfini si è laureata campione territoriale della Coppa S3 Maschile, sbaragliando tutte le pretendenti al titolo con un netto 3/0 in tutti gli incontri. I ragazzi hanno fatto un percorso lungo e sempre più difficile ma con la giusta coesione, spirito di squadra e grinta agonistica, sono riusciti a portare a casa questo importante titolo, ampiamente meritato.

Il prossimo impegno dei ragazzi 'green' è per sarà domenica al Palaravizza di Alassio, dove prenderanno parte alla finale regionale Under 12 Volley S3. Alle 10.30 la formazione matuziana scenderà in campo per affrontare il Colombo Genova; nel caso dovesse vincere il match contro la compaggine genovese, alle 13 affronterà la Pallavolo Spezia 2005. In caso di sconfitta contro I genovesi la partita contro gli 'spezzini' sarà alle 11.45.

Esito diverso invece per le squadre Mazzu Stenelle e Mazzu Green nella Coppa Italia Under 12 femminile S3. Le formazioni matuziane infatti, sabato a Loano si sono classificate rispettivamente in terza e quarta posizione alla final four territoriale dando comunque prova di unione, mostrando buone giocate e tanto impegno e divertimento.

Infine, domenica al PalaRavizza, si è conclusa la stagione della 101 Caffè Mazzu che purtroppo si è dovuta accontentare di una 3° posizione nella classifica territoriale Under 13 femminile, posto condiviso con l’Albenga Volley.

Sabato prossimo, al Palaconti di Santo Stefano di Magra, la Mazzucard prenderà parte alla finale regionale Under 13 maschile 3X3. La formazione matuziana scenderà in campo alle 11 dapprima affrontando la formazione perdente tra la il Rapallo e il Colombo Genova e, successivamente alle 12.30, affrontando la formazione vincente del primo scontro.

Con la fine di questi tornei che hanno decretato e che decreteranno o vincitori e gli sconfitti, terminerà questa stagione travagliata della Mazzucchelli che resta comunque pronta a rincominciare nei migliore dei modi la prossima stagione.