Pallanuoto: match equilibrato e vittoria interna per la Rari Nantes Imperia Under 14 sull'Arenzano

R.N.IMPERIA-R.N.ARENZANO 13-10 (3-1; 1-5; 7-3; 2-1)

R.N.IMPERIA: Monari, Carrai, Ferro 1, Gandolfo, Ivani, Buemi, Morchio, Prette, Alberti 2, Rombo cap. 6, Tambuzzo, Lanteri 4, Carpano. All.: Giulini.

Successo interno per gli Under 14 della Rari Nantes Imperia, guidati da Francesca Giulini, che hanno battuto l’Arenzano per 13-10 alla ‘Cascione’.

E’ stato un match equilibrato che ha visto le squadre lottare punto a punto, ma deciso dallo strappo giallorosso nell’ultimo quarto. Al termine dell’incontro, ha parlato l’allenatrice: “E’ stata una partita combattuta, complice anche qualche nostro errore. Ma tutto sommato bella. I ragazzi hanno lottato fino alla fine e così il risultato è arrivato, giocando sempre di squadra. Sono fiera di loro”.