Nel fine settimana a Ventimiglia la tappa dello Challange Région sud di Beach Handball

Dopo aver organizzato domenica scorsa la fase di Area 2 relativa la disciplina sulla sabbia e dopo aver vinto la tappa di Bormes les Mimosas dello Challange Région sud, organizzato dalla FFHB (La Fedrazione Francese di Handball), il club di Paola Nanni, è in pieno fervore per organizzare la Tappa Ventimigliese della manifestazione. Sabato e domenica, sotto il patrocinio della Federazione Francese, la cittadina di confine ospiterà i tornei dedicati alle giovani leve delle classi 2008-07-06 cat Jeunes e 2005-04 cat. Junior. Domenica invece sarà la volta dei Senior maschili e femminili.

Queste manifestazioni, sono attività organizzate nell'ambito del Progetto Levant'06 che vede le squadre della provincia di Imperia, insieme a quelle del levante francese, partecipare a numerose iniziative.

"Essere partner della Federazione Francese di Hanbdall, nell'organizzazione del Beach Handball, ci riempie il cuore di orgoglio e ci fa capire come questa disciplina, nata in Italia, sia ben apprezzata oltr'Alpe. Insieme ai nostri tecnici ed ai nostri dirigenti, stiamo organizzando una tappa dello Challange Région Sud, proprio in questo periodo, inserendolo nelle manifestazione legate all'inaugurazione del Porto di Ventimiglia, da questo il nome Torneo Cala del Forte. Nel prossimo fine settimana saremo lieti di ospitare diverse società francesi, provenienti anche dal Var, sarà una bella occasione per consolidare la nostra amicizia con le società francesi." Queste le Parole di Paola Nanni

Per l'occasione il sodalizio ponentino assume il nome di Black Corsars Beach Handball Liguria e si prepara ad affrontare la prossima settimana l'impegno importantissimo delle Finali Nazionali di Misano Adriatico, dove saranno presentate due squadre.