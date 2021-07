I giovani calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy al torneo francese di Cap d’Ail (Foto)

Trasferta in Francia per i giovani atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy. I 2012-2013-2014 e 2015, sabato scorso, hanno partecipato al torneo francese di Cap d’Ail.

La formazione della leva 2012 si è classificata al 3° posto, dopo aver disputato un ottimo torneo, composto da 10 formazioni, sia a livello di squadra che a livello individuale. Grande soddisfazione per i ragazzi, le famiglie e le guide tecniche presenti, i mister Francesco Lapa e Riccardo Ballestra e il dirigente accompagnatore Enzo Surace, prezioso supporto.

Le leve 2013-2014 e 2015 hanno invece partecipato con due squadre al torneo, al quale hanno aderito 12 formazioni, ottenendo un piazzamento di prestigio: una squadra si è classificata seconda, mentre l’altra, perlopiù composta da leve 2014-15 che si sono scontrate con leve 2013, ha ottenuto il decimo posto. Alla guida delle due squadre vi erano i mister Vincenzo Colli e Diego Giunta, supportati dai dirigenti Michele Striano ed Elena Roccato. «Dedichiamo queste belle vittorie al nostro caro amico Mircko, alzando le coppe e lo sguardo al cielo, lo ricordiamo con affetto». E’ il pensiero di tutto lo staff biancorosso.

La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy ringrazia l’organizzazione per l’invito e l’ospitalità riservata a tutti: “Estendo il ringraziamento ai piccoli atleti, alle guide tecniche, ai dirigenti accompagnatori e alle famiglie per il supporto, la disponibilità e la passione messa a disposizione da tutti per la realizzazione di queste iniziative che sono per noi essenziali per poter arricchire le esperienze dei nostri atleti sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista sociale. Grazie mille a tutti e un grande in bocca al lupo per il prossimo futuro sportivo con l’augurio che possiate trascorrere una felice e serena estate” aggiunge il direttore tecnico Francesco Lapa.