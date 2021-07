Calcio, Promozione. Numero dispari come in Eccellenza per le società con possibilità di iscrizione

Se tutte le squadre che hanno il diritto di iscriversi al prossimo campionato di Promozione confermeranno la propria presenza nella stagione 2021/2022 avremo come in Eccellenza un numero dispari di società in campo.

Un numero comunque congruo per la conferma del format standard, come del resto era già avvenuto nello scorso autunno prima della sospensione del campionato.

Ecco l'elenco completo delle squadre:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022

1. ARENZANO FOOTBALL CLUB

2. BORZOLI

3. BRAGNO

4. CAMPOROSSO

5. CELLE RIVIERA CALCIO

6. CERIALE PROGETTO CALCIO

7. COLLI ORTONOVO

8. DON BOSCO SPEZIA CALCIO

9. FOLLO SAN MARTINO

10. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO79/3

11. FORZA E CORAGGIO

12. GOLFO DIANESE 1923

13. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

14. GOLIARDICAPOLIS 1993

15. LEGINO 1910

16. LEVANTO CALCIO

17. LITTLE CLUB JAMES

18. MAGRA AZZURRI

19. MARASSI 1965

20. PRAESE 1945

21. REAL FIESCHI

22. SAMMARGHERITESE 1903

23. SERRA RICCO 1971

24. SOCCER BORGHETTO

25. TARROS SARZANESE SRL

26. VALDIVARA 5 TERRE

27. VALLESCRIVIA 2018

28. VELOCE 1910

29. VENTIMIGLIACALCIO

30. VIA DELL ACCIAIO F.C.

31. VOLTRESE VULTUR SSDARL